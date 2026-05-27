Il Milan ha presentato un'offerta per l’allenatore Iraola, ma quest’ultimo ha espresso dubbi e ha preferito frenare. Nel frattempo, il club ha messo in atto alcune mosse, tra cui l’inserimento di Ibrahimovic in allenamento e la possibilità di inserire nuovi nomi nella rosa. Si sono anche diffusi dettagli sulla serie Netflix dedicata a Zlatan e sul possibile ritorno di Modric e Leao. La situazione sulla panchina resta ancora incerta.

Milan-Iraola, l'offerta rossonera e i dubbi dell'allenatore spagnolo Milan-Iraola? I rossoneri accelerano, ma l'allenatore basco frena. L'accordo di massima su ingaggio e contratto ci sarebbe anche (circa 4 milioni di euro a stagione, biennale con opzione per il terzo anno). Le perplessità del 42enne (ex) mister del Bournemouth - portato in Europa League dopo il sesto posto stagionale giocando un calcio moderno e offensivo - sono legate alla sua volontà di proseguire il suo percorso in Premier League (il Crystal Palace è forte su di lui potendo garantire un progetto ambizioso sul fronte investimenti di mercato) e quella della sua famiglia di restare in Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milan-Iraola: la risposta del tecnico, le mosse di Ibrahimovic e spuntano nuovi nomi... - I retroscena sulla panchina. Modric-Leao e la serie Netflix di Zlatan...

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