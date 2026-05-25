Il Milan sta valutando l'ingaggio di Imanol Iraola come nuovo allenatore. Sono in corso contatti tra il club e il tecnico basco, che sostituirebbe Allegri. Iraola, 41 anni, ha allenato il Rayo Vallecano B e la squadra principale, ottenendo risultati significativi. La sua nomina potrebbe portare modifiche nello stile di gioco e nella rosa, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali.

Iraola diventerà il nuovo allenatore del Milan? Tutto sul tecnico basco: la sua storia, la sua carriera e come cambierebbero i rossoneri. Il Milan è già proiettato verso la ricostruzione. Dopo la recente e netta separazione che ha portato all’addio di Massimiliano Allegri, la dirigenza rossonera si è messa immediatamente alla ricerca della nuova guida tecnica. Stando alle ultime e insistenti indiscrezioni di mercato, il club ha ufficialmente contattato l’entourage di Andoni Iraola per sondare il terreno e valutare la concreta possibilità di farlo diventare il tecnico rossonero per la prossima stagione. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Chi è Andoni Iraola: la carriera da Bilbao alla Premier League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Iraola erede di Allegri al Milan? Contatti in corso. Chi è il tecnico basco: la sua storia, la sua carriera e come cambierebbero i rossoneri

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