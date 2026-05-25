Iraola erede di Allegri al Milan? Contatti in corso Chi è il tecnico basco | la sua storia la sua carriera e come cambierebbero i rossoneri

Da calcionews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan sta valutando l'ingaggio di Imanol Iraola come nuovo allenatore. Sono in corso contatti tra il club e il tecnico basco, che sostituirebbe Allegri. Iraola, 41 anni, ha allenato il Rayo Vallecano B e la squadra principale, ottenendo risultati significativi. La sua nomina potrebbe portare modifiche nello stile di gioco e nella rosa, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Iraola diventerà il nuovo allenatore del Milan? Tutto sul tecnico basco: la sua storia, la sua carriera e come cambierebbero i rossoneri. Il Milan è già proiettato verso la ricostruzione. Dopo la recente e netta separazione che ha portato all’addio di Massimiliano Allegri, la dirigenza rossonera si è messa immediatamente alla ricerca della nuova guida tecnica. Stando alle ultime e insistenti indiscrezioni di mercato, il club ha ufficialmente contattato l’entourage di Andoni Iraola per sondare il terreno e valutare la concreta possibilità di farlo diventare il tecnico rossonero per la prossima stagione. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Chi è Andoni Iraola: la carriera da Bilbao alla Premier League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

iraola erede di allegri al milan contatti in corso chi 232 il tecnico basco la sua storia la sua carriera e come cambierebbero i rossoneri
© Calcionews24.com - Iraola erede di Allegri al Milan? Contatti in corso. Chi è il tecnico basco: la sua storia, la sua carriera e come cambierebbero i rossoneri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Chi è Yan Diomande, sostituto di Salah al Liverpool. Cifre monstre da 100 milioni, la sua storia e la sua carrieraIl Liverpool ha annunciato l'acquisto di Yan Diomande, che prenderà il posto di Mohamed Salah nella rosa del club.

Evaristo Beccalossi, chi è la figlia Nagaja: età, carriera e vita privata della sua erede più amataEvaristo Beccalossi, ex calciatore noto nel mondo dello sport, è recentemente scomparso, lasciando un vuoto tra i suoi familiari e i tifosi.

Temi più discussi: Napoli, e ora? Italiano in cima alla lista, ma il sogno è Allegri. Tentazione Iraola; Napoli, e ora? Italiano in cima alla lista. Sogno Allegri, tentazione Iraola; Allegri a TL: Siamo molto contenti che Cardinale sia venuto a parlare con la squadra; Iraola potrebbe essere l’allenatore a sorpresa del Napoli.

Milan, per Allegri è davvero finita: il veto di Ibrahimovic su Conte, tre i candidati per CardinaleUfficiale l’esonero dell’allenatore e la separazione da Furlani, Tare e Moncada: la proprietà si affida allo svedese, che avrà un ruolo centrale nella scelta del nuovo tecnico ... sport.virgilio.it

Napoli, caccia al dopo Conte: tra Italiano e Allegri c’è anche la tentazione Iraola!Napoli, caccia al dopo Conte: tra Italiano e Allegri c'è anche la tentazione Iraola! Tutti i nomi per il prossimo allenatore, chi è in vantaggio Il futuro della ... calcionews24.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web