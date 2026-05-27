Zlatan Ibrahimovic potrebbe diventare proprietario e presidente di un club inglese. Questa ipotesi è stata avanzata dall’Inghilterra, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi o sulla squadra coinvolta. L’indiscrezione riguarda il possibile passaggio da calciatore a ruolo di proprietà, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, viene menzionato come protagonista di questa possibile operazione.

Dal Milan e San Siro ai campi della quinta divisione inglese. Nelle ultime ore è emersa una nuova indiscrezione molto particolare direttamente dall'Inghilterra che riguarda proprio Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird ora impegnato con i Mondiali nel ruolo di commentatore televisivo. Secondo quanto riferito dal The Sun, Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore del Milan, e il pugile Tyson Fury starebbero pianificando l'acquisto congiunto del Morecambe FC, squadra della quinta divisione inglese. Ma com'è nata l'idea? I due volti sportivi, molto amici nella vita, hanno fatto un piccolo spot pubblicitario insieme a Varsavia in occasione dei Mondiali di Calcio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ipotesi clamorosa: Ibrahimovic vuole comprare un club inglese

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