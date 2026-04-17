juventus john elkann vuole comprare un altro club di quale si tratta e tutti i dettagli

John Elkann, presidente di una delle principali società sportive italiane, sta pianificando l’acquisto di un nuovo club di calcio. L’obiettivo è espandere la propria presenza nel panorama calcistico nazionale e internazionale. Non sono stati rivelati i dettagli specifici dell’accordo o il nome della squadra interessata. La notizia è stata confermata da fonti vicine all’imprenditore, senza ulteriori informazioni ufficiali al momento.

di Angelo Ciarletta John Elkann vuole comprare un altro club di calcio per affiancarlo alla Juventus. Di quale si tratta e tutti i dettagli del caso. La Juve vive un momento di profonda coesione tra proprietà e guida tecnica. La presenza di John Elkann al fianco di Luciano Spalletti è diventata una costante, culminata nella trasferta di Bergamo. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il legame della proprietà con il club è solido: dopo aver respinto le avances di Tether, il numero uno di Exor sembra pronto a rilanciare. Stando al Financial Times, John Elkann starebbe valutando l’acquisto del Botafogo, storico club brasiliano attualmente in vendita. L’operazione, gestita dalla società Corky Gully, punta a trasformare la squadra carioca in un polo strategico per la crescita dei talenti sudamericani.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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