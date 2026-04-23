Futuro Lukaku clamorosa ipotesi in Serie A | valutazioni da parte di un top club

Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci sul futuro di Romelu Lukaku, coinvolto in discussioni riguardo al suo rapporto con il club e le recenti incomprensioni. L’attaccante belga ha scelto di allenarsi in Belgio senza il consenso della società, alimentando le notizie di possibili cambiamenti di squadra. Nel frattempo, si fanno avanti anche ipotesi di un suo eventuale trasferimento in Serie A, con un grande club che avrebbe mostrato interesse.

Le ultime settimane hanno riacceso i dubbi sul futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è finito al centro delle discussioni per lo screzio con il Napoli, dopo la scelta di andare ad allenarsi in Belgio per recuperare dall’infortunio senza autorizzazione del club. Sullo sfondo c’è anche il tema contrattuale, con un solo anno ancora in essere, mentre il possibile riscatto di Hojlund può cambiare le gerarchie offensive. In questo scenario si inserirebbe un club di Serie A, che starebbe osservando e valutando una possibile occasione di mercato. Napoli, tensioni e futuro da chiarire. Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli vive una fase da monitorare.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Futuro Lukaku, clamorosa ipotesi in Serie A: valutazioni da parte di un top club Notizie correlate Napoli, non solo fuori rosa: spunta la clamorosa ipotesi per Lukaku!Romelu Lukaku non si presenta a Castel Volturno e il Napoli apre a scenari drastici: secondo Sky Sport, la rescissione del contratto diventa... Il dt dell’Egitto sul futuro di Salah: “Ho sentito parlare di offerte da parte di alcuni club di Serie A”Tra i grandi nomi che si libereranno a parametro zero al termine della stagione c'è anche quello di Mohamed Salah. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Clamoroso: Lukaku potrebbe ritornarsene subito in Belgio! Il Napoli gli ha già comunicato la multa; Clamoroso Lukaku | nuova decisione per l’attaccante! Spunta anche l’ipotesi multa; Caso Lukaku, Repubblica: C'è un'ipotesi clamorosa dopo il rientro a Napoli. Lukaku torna in Belgio, ma è una tregua armata: gli scenari per il futuroLukaku torna a Napoli per poche ore e riparte per il Belgio. Il club valuta il futuro mentre prende forma l’ipotesi cessione. napolicalciolive.com Caso Lukaku, Repubblica: C'è un'ipotesi clamorosa dopo il rientro a NapoliSecondo quanto riportato dall'edizione odierna La Repubblica, il rapporto tra Romelu Lukaku ed Napoli resta fortemente compromesso. tuttonapoli.net Buongiorno, partenopei!!!!! Lukaku...ma che maledizione è Conte tra lotta Champions e futuro e poi... E poi domani c'è Napoli-Cremonese e occorre tornare a vincere, ma con chi dal 1' Mentre sfogliate le prime pagine dei quotidiani di oggi, ci dite con che for - facebook.com facebook #Conte e il futuro al Napoli: quando potrebbe esserci l’incontro con De Laurentiis. Lukaku e De Bruyne nodi da sciogliere x.com