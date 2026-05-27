Il contratto di Luka Modri con il Milan scade il 30 giugno. Il calciatore croato sta considerando il ritiro dopo i Mondiali. Zlatan Ibrahimovic sta cercando di convincerlo a rinnovare per un’ulteriore stagione. La decisione di Modri non è ancora ufficiale, e il futuro resta incerto. Ibra potrebbe tentare un’ultima mossa per convincerlo a restare. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle trattative.

Il prossimo 30 giugno scadrà ufficialmente il contratto che lega Luka Modric al Milan. Il centrocampista croato, classe 1985, è reduce da una stagione personale decisamente positiva, impreziosita da 2 gol e 3 assist in 37 presenze complessive. Tuttavia, il rendimento globale della squadra è stato fallimentare, culminato con la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Questo scenario sportivo ha trasformato il futuro del Pallone d'Oro 2018 in un grande punto interrogativo. All'interno dell'accordo siglato dodici mesi fa con l'ormai ex direttore sportivo Igli Tare, Modric si era riservato un'opzione fondamentale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, incerto il futuro di Modri?: c’è un annuncio importante, ma Ibra può tentare “un miracolo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allegri su , Pulisic-Leão e il futuro di Modri | Conferenza Stampa

Notizie e thread social correlati

Milan, Modric come Van Basten! Il suo Pallone d’Oro esposto nel museo del club: ma il futuro rimane incerto!Luka Modric, centrocampista croato vincitore del Pallone d’Oro nel 2018, ha deciso di donare il suo riconoscimento al museo del Milan.

Hoepli, la sfilata dei librai: il futuro è ancora incerto, ma c’è chi crede nel miracoloA Milano, nel centro cittadino, si è svolta una sfilata insolita che ha visto protagonisti libri e moda, entrambi portati in passerella sul pavimento...

Temi più discussi: Milan, Modric e Rabiot in bilico senza Champions: futuro incerto; Leao tra obiettivo doppia cifra e futuro incerto: il Milan si gioca la Champions contro il Cagliari, la vittima preferita del portoghese; Vlahovic, futuro incerto; CicloMercato 2027, Jordi Meeus vicino al passaggio alla Lidl-Trek - Futuro incerto per Jonathan Milan?.

MP GRAPHIC – Futuro incerto tra #Milan e ritiro: Luka, che fai? #milanpress x.com

[MilanVibes] Gerry Cardinale si dice che sia recentemente partito per Vienna insieme a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli. Il motivo dovrebbe essere trovato in un incontro che sarà decisivo per il futuro del Milan, ma nelle prossime ore scopriremo chi sono reddit

Milan, come cambia il futuro senza Champions: dal nuovo tecnico ai giocatoriCome cambia il futuro prossimo del Milan senza aver centrato la qualificazione in Champions League? Attenzione alla situazione ... spaziomilan.it

Milan, colpo di scena per il futuro di Modric e Leao: adesso cambia tuttoArriva il colpo di scena per il futuro di Luka Modric e Rafael Leao al Milan: attenzione a cosa sta succedendo ... spaziomilan.it