Luka Modric, centrocampista croato vincitore del Pallone d’Oro nel 2018, ha deciso di donare il suo riconoscimento al museo del Milan. L’oggetto è ora esposto tra le testimonianze più importanti del club. Tuttavia, il futuro del giocatore rimane incerto poiché ha scelto di prendersi del tempo prima di prendere decisioni definitive sulla sua carriera.

Romero Tottenham, occhio all’ipotesi addio in estate! I top club alla finestra: svelata la volontà dell’ex Atalanta Kean Milan, sirene rossonere per l’attaccante italiano. Ecco il piano della dirigenza tra la clausola e il rapporto con Leao Infortunati Lazio, ansia per Cataldi e Romagnoli. Possibile lesione per il centrocampista? Il punto sull’infermeria Trezeguet rivela: «Lippi voleva mandarmi all’Inter. Vlahovic? Mi aspetto di più. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, Modric come Van Basten! Il suo Pallone d’Oro esposto nel museo del club: ma il futuro rimane incerto!

Articoli correlati

Leggi anche: Modric come... Van Basten: il croato "presta" il suo Pallone d'oro al museo del Milan

Modric, Pallone d’Oro presto esposto a ‘Casa Milan’. Novità anche sul suo futuroTra Luka Modric e il Milan è amore vero: il fuoriclasse croato, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non ha mai nascosto di...

Contenuti utili per approfondire Van Basten

Temi più discussi: Modric come... Van Basten: il croato presta il suo Pallone d'oro al museo del Milan; March Madness 2026, quali squadre hanno vinto il torneo nazionale della NCAA?; Luka! Luka!: i compagni aspettano Modric e gli fanno un coro. Il post derby che non avete visto; Dove vedere l'Inter in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT.

Modric come Van Basten: porta il suo Pallone d'Oro al museo del MilanLuka Modric e un gesto d'amore importante per il Milan: ha deciso di donare il suo Pallone d'Oro, almeno temporaneamente al museo di Casa Milan . calciomercato.com

Modric come... Van Basten: il croato presta il suo Pallone d'oro al museo del MilanL'olandese prese la stessa decisione nel 1992, come segno di riconoscenza al club. E Luka ha scelto di trasferire il suo da Madrid al museo di Casa Milan, dove resterà fino a fine stagione. Per amore ... msn.com

L’amore di Luka Modric per il Milan non ha limiti Come aveva già fatto Van Basten nel 1992, come segno di riconoscenza al club, Luka ha scelto di trasferire il suo da Madrid al museo di Casa Milan, dove resterà fino a fine stagione. Un gesto di vero amore - facebook.com facebook

Modric come... Van Basten: il croato "presta" il suo Pallone d'oro al museo del Milan x.com