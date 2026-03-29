A Milano, nel centro cittadino, si è svolta una sfilata insolita che ha visto protagonisti libri e moda, entrambi portati in passerella sul pavimento di marmo. L'evento si è tenuto il 29 marzo 2026, coinvolgendo librai e operatori del settore editoriale. La manifestazione ha attirato l'attenzione di pubblico e media, mentre il settore si trova a affrontare un futuro ancora incerto.

Milano, 29 marzo 2026 – Una sfilata in pieno centro. Libri e moda in passerella, cioè sul pavimento di marmo. A camminare con copricapi variopinti e, soprattutto, con un tomo tra le braccia – ognuno ha scelto il suo testo favorito – sono stati i dipendenti della Hoepli, la storica libreria milanese che è anche un simbolo per la città, ora in liquidazione. Molti cittadini si sono uniti acquistando uno o più libri, per mostrare il proprio sostegno. Questo è stato il flashmob, l’ennesimo, organizzato per “ difendere insieme il patrimonio della città ” (le firme della petizione on line sono 60mila ). Un evento a cura di Elisabetta Invernici – Associazione culturale profumo di Milano, Kimono di Yuko Shimokishi, Balle en tete di Gallia e Peter. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hoepli, la sfilata dei librai: il futuro è ancora incerto, ma c’è chi crede nel miracolo

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