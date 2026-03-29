Hoepli la sfilata dei librai | il futuro è ancora incerto ma c’è chi crede nel miracolo

Da ilgiorno.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, nel centro cittadino, si è svolta una sfilata insolita che ha visto protagonisti libri e moda, entrambi portati in passerella sul pavimento di marmo. L'evento si è tenuto il 29 marzo 2026, coinvolgendo librai e operatori del settore editoriale. La manifestazione ha attirato l'attenzione di pubblico e media, mentre il settore si trova a affrontare un futuro ancora incerto.

Milano, 29 marzo 2026 –  Una sfilata in pieno centro. Libri e moda in passerella, cioè sul pavimento di marmo. A camminare con copricapi variopinti e, soprattutto, con un tomo tra le braccia – ognuno ha scelto il suo testo favorito – sono stati i dipendenti della Hoepli, la storica libreria milanese che è anche un simbolo per la città, ora in liquidazione. Molti cittadini si sono uniti acquistando uno o più libri, per mostrare il proprio sostegno. Questo è stato il flashmob, l’ennesimo, organizzato per “ difendere insieme il patrimonio della città ” (le firme della petizione on line sono 60mila ). Un evento a cura di Elisabetta Invernici – Associazione culturale profumo di Milano, Kimono di Yuko Shimokishi, Balle en tete di Gallia e Peter. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

hoepli la sfilata dei librai il futuro 232 ancora incerto ma c8217232 chi crede nel miracolo
© Ilgiorno.it - Hoepli, la sfilata dei librai: il futuro è ancora incerto, ma c’è chi crede nel miracolo

Articoli correlati

Hoepli, conti in ordine ma soci in guerra: e tra librai e dipendenti cresce la pauraPerché mandare in liquidazione volontaria una società che perde sì, ma marginalmente, meno di alcuni competitor e comunque in linea con l’andamento...

Sabato c’è Selargius, Salerno ‘92 crede nel miracolo salvezza: “Chi ci fa il funerale si sbaglia”Il girone di ritorno del Salerno Basket ’92 è cominciato con una sconfitta a Viterbo maturata nell’ultimo quarto, dopo che la compagine cara a patron...

Aggiornamenti e notizie su Hoepli la sfilata dei librai il futuro...

Temi più discussi: Hoepli, la sfilata dei librai: il futuro è ancora incerto, ma c’è chi crede nel miracolo; Mondadori vuole comprare Hoepli: presentata l'offerta per una parte della casa editrice; Book Pride, Hoepli e l’editoria a Milano: una città che legge senza una strategia; Il palazzo Hoepli in vendita a un fondo per 20 milioni: quali soluzioni per i lavoratori.

hoepli la sfilata deiHoepli, Mondadori vuole comprare il catalogo scolastico: ipotesi cooperativa per i 90 dipendentiL’offerta della casa editrice non esclude altri asset. La libreria però sembra condannata: fine annunciata per il 30 aprile ... milano.repubblica.it

hoepli la sfilata deiHoepli liquidata perché l'Italia è finitaSe Milano è la città in cui si legge di più, la crisi della casa editrice si estende in tutta Italia. Il calo delle vendite è figlio di un atteggiamento diverso dei lettori nei confronti della scienza ... ilfoglio.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.