Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato che in Italia il club di calcio viene considerato più importante della famiglia, paragonandolo a una religione. Durante un’intervista, l’attuale senior advisor del Milan ha affermato che il tifo e l’appartenenza al club sono molto radicati nella cultura italiana, influenzando anche le relazioni personali. Ibrahimovic ha sottolineato come questa passione possa superare altri legami, rendendo il calcio un elemento centrale nella vita di molte persone.

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, si appresta a commentare per un lungo mese gli impegni del Mondiale 2026. L'ex calciatore del Milan, infatti, sarà uno dei volti di Fox Sports per commentare la competizione negli USA, che prenderà il via a partire dall'11 giugno. "In Europa la pressione è altissima. In Italia, dove ho trascorso moltissimo tempo, il calcio non è solo essere tifosi, è una vera e propria religione. Se giochi per la loro squadra, qualunque essa sia, il club è più importante della loro stessa famiglia. Questo succede perché le persone nascono già milaniste, juventine o interiste. Tu stai giocando in una squadra che appartiene a loro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic: “In Italia il club è più importante della famiglia, è una religione”

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Zlatan Ibrahimovi Reveals How AC Milan Develops Young Stars

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