Milan Ibrahimovic blinda Allegri e gli fa una promessa | ora spetta al club mantenerla

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attuale Senior Advisor di RedBird, ha recentemente espresso parole di apprezzamento per il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, durante un’intervista trasmessa sulla tv americana. Ibrahimovic ha anche fatto una promessa legata alla squadra, lasciando intendere che ora spetta al club onorare l’impegno preso.

Ibra e Allegri sono stati insieme due anni, dal 2010 al 2012, vincendo insieme uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nel 2011. Ibrahimovic, con Allegri, è diventato capocannoniere della Serie A con la maglia del Milan nel 2012, realizzando 28 gol, per la seconda volta in carriera, battendo il suo precedente record di 25, fissato con l'Inter nel 2009. Ibrahimovic e Allegri, feeling ritrovato per il bene del Milan. E sul mercato. Il loro è stato un rapporto schietto, sincero, a volte anche ruvido. Come in occasione della discussione ormai celeberrima dopo un Arsenal-Milan 3-0 di Champions League, partita nella quale il Diavolo rischiò una clamorosa eliminazione dopo aver vinto 4-0 la gara di andata a 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

