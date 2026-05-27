Zlatan Ibrahimovic ha raccontato a Tom Brady che nel calcio italiano la pressione dei tifosi e il rispetto per il club sono più forti rispetto ai legami familiari. L’attaccante ha spiegato che i tifosi si aspettano molto e che il club rappresenta una priorità assoluta, spesso a scapito di altri aspetti della vita personale. La conversazione è stata pubblicata in un’intervista lunga, in cui Ibrahimovic ha condiviso anche le sue esperienze e percezioni legate al mondo del calcio.

Il Senior Advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista emessa dall’emittente statunitense Fox News, all’interno della quale ha analizzato la profonda differenza culturale e la pressione psicologica che caratterizzano il mondo del calcio in Europa e, in modo particolare, nel campionato italiano. Il dirigente svedese, attualmente impegnato per conto del fondo RedBird nella ristrutturazione dell’organigramma tecnico e societario del club rossonero, ha dialogato con la leggenda del football NFL Tom Brady a pochi giorni di distanza dalla sfida di campionato contro il Cagliari. Il confronto tra i due pesi massimi dello... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Ibrahimovic confessa a Tom Brady la pressione del calcio italiano: “Per i tifosi il club conta più della famiglia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ibrahimovic perde una scommessa e Tom Brady lo rasa a zero: la foto di Zlatan pelato fa il giro dei socialZlatan Ibrahimovic si trova al centro di una situazione insolita dopo aver perso una scommessa con Tom Brady, come mostrato in un video di Fox Sports.

Ibrahimovic perde una scommessa con Tom Brady: la leggenda NFL gli rade la testaZlatan Ibrahimovic ha recentemente perso una scommessa con Tom Brady, il famoso quarterback della NFL.

Ibrahimovic rasato a zero: perde una scommessa e Tom Brady gli fa pagare pegnoA bet is a bet, una scommessa è una scommessa, ha scritto Zlatan Ibrahimovic, che si è rasato a zero per presentare il suo nuovo look. Anzi, a rasarlo è stato l'amico Tom Brady, leggenda del ... corriere.it

Ibrahimovic senza capelli, Tom Brady lo rasa a zero: l'incredibile siparietto durante l'ultimo spot dei MondialiL'emittente americana Fox Sports ha rilasciato un video dedicato alla Coppa del Mondo, dove l'ex attaccante svedese perde una scommessa contro la leggenda della NFL ... corrieredellosport.it