Manlio Messina ha annunciato che, dopo mesi, intende spiegare le ragioni della sua uscita da Fratelli d’Italia. In un messaggio rivolto ai suoi interlocutori, ha affermato di voler condividere i dettagli sui motivi che lo hanno portato a lasciare il partito, smentendo ricostruzioni che, a suo avviso, sono state formulate senza fondamento. Attualmente, non sono state fornite ulteriori specifiche sui contenuti che intende condividere.

Credo, dopo tanti mesi, sia arrivato il momento di raccontare perché sono uscito da Fratelli d’Italia, le vere motivazioni e non quelle raccontate con ricostruzioni fantasiose. È arrivato il momento di aprire il mio telefono e far capire cosa muove me e cosa invece muove chi gestisce il partito di Fratelli d’Italia. E soprattutto raccontarvi cosa farò da qui a breve. Ci vediamo giovedì alle 10:30 alla Camera dei Deputati per chi volesse partecipare in presenza o sul mio profilo Facebook per la diretta». Lo afferma, in un post sui social, il parlamentare nazionale catanese Manlio Messina, ex esponente di Fdi passato al gruppo Misto....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - FdI, Manlio Messina avverte: "Adesso apro il telefono e vi spiego cosa muove chi gestisce il partito di Fratelli d’Italia"

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