Milan le Top News | Leão bocciato dai fischi l’ombra di Farioli e il terremoto Furlani-Maldini

Questa mattina si sono diffuse diverse notizie sul Milan. I tifosi hanno espresso fischi nei confronti di Rafael Leão, mentre si sono registrate tensioni legate alla contestazione nei confronti di Giorgio Furlani. Inoltre, circolano voci riguardo a un possibile cambio di allenatore, con Max Allegri che potrebbe lasciare alla fine della stagione. La situazione tra i dirigenti e lo staff tecnico rimane al centro dell’attenzione.

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