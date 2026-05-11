Milan le Top News | Leão bocciato dai fischi l’ombra di Farioli e il terremoto Furlani-Maldini
Questa mattina si sono diffuse diverse notizie sul Milan. I tifosi hanno espresso fischi nei confronti di Rafael Leão, mentre si sono registrate tensioni legate alla contestazione nei confronti di Giorgio Furlani. Inoltre, circolano voci riguardo a un possibile cambio di allenatore, con Max Allegri che potrebbe lasciare alla fine della stagione. La situazione tra i dirigenti e lo staff tecnico rimane al centro dell’attenzione.
La crisi profonda di Rafael Leão, la calma (apparente) di Massimiliano Allegri e l'ombra sulla sua sostituzione in panchina ma non solo nelle Top News della mattina di oggi, lunedì 11 maggio 2026, selezionate per voi da 'PianetaMilan.it'. C'è tanto, tantissimo di cui parlare sui rossoneri, ieri sera ancora sconfitti in campionato dall'Atalanta: questi sono i temi più caldi della mattina, un 'day after' di quelli che i tifosi del Diavolo non avrebbero mai voluto vivere. Grazie ai gol di Éderson, Davide Zappacosta e Giacomo Raspadori, la 'Dea' ha vinto a 'San Siro' contro il Milan, dominando la partita sin da subito.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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