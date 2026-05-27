Il presidente del club ha deciso di sostituire immediatamente un membro del consiglio di amministrazione, che potrebbe lasciare o rimanere temporaneamente. Questa decisione arriva dopo la rimozione dei vertici e mira a riorganizzare la struttura in una settimana. La società sta valutando le opzioni per riempire le posizioni vacanti nel consiglio e gestire la transizione. Le operazioni sono in corso, senza indicazioni ufficiali sulla durata della permanenza del membro coinvolto.

Il giorno dopo il comunicato che ha azzerato la dirigenza e lo staff tecnico del Milan, la sede rossonera è vuota come un castello senza il re e la sua famiglia. Cardinale ha in testa di colmare nell’arco di una settimana i vuoti che ci sono nell’organigramma e in panchina perché sa che la società non si può fermare. Il mercato, che ufficialmente inizia il 1° luglio, in realtà è già partito. E se un giocatore volesse comunicare un suo “desiderio” per il futuro? Ci vogliono in fretta gli uomini giusti al posto giusto e il fondatore di RedBird lo sa. Per quel che riguarda la parte amministrativa, il club va avanti grazie al lavoro del presidente Scaroni e del chief financial officer Cocirio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Cardinale deve riempire le caselle: Furlani esce subito dal board o... resta a tempo

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