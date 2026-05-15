Italia Viva Bergamo | Le partecipate non sono semplici caselle da riempire

In provincia di Bergamo, il riassetto dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate coinvolge enti come Sacbo e Uniacque. La questione riguarda la composizione e la gestione di queste società, che sono state oggetto di discussione tra le forze politiche locali. Italia Viva Bergamo ha espresso la propria posizione evidenziando che le partecipate non devono essere considerate semplici caselle da riempire. La discussione si concentra sulla modalità di nomina e sulla trasparenza del processo decisionale.

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Bergamo. L’attuale riassetto dei Consigli di Amministrazione delle realtà partecipate della provincia di Bergamo, con un’attenzione particolare a società come Sacbo e Uniacque, richiede un’attenta analisi. “Le partecipate non sono semplici caselle da riempire”, sottolinea Gianmarco Gabrieli, presidente provinciale di Italia Viva Bergamo. Poiché queste aziende amministrano servizi fondamentali e asset cruciali sia per la quotidianità delle persone sia per la crescita economica locale, la scelta dei vertici dovrebbe sempre basarsi sulla competenza, unita a una solida visione strategica e a un forte senso di responsabilità nei confronti della comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nel Governo ancora tante caselle da riempire: ecco quali sonoDopo il blitz della premier Meloni che ha assegnato la delega al turismo a Gianmarco Mazzi al posto di Daniela Santanché ( dimissionaria dopo un... Governo, ancora sei caselle da riempire. Mercoledì possibile CdmDopo molti rinvii mercoledì potrebbe essere la data buona per chiudere la vicenda delle poltrone ancora vacanti nel governo. FdI Bergamo: Tre spaccate in pochi giorni nel cuore di #Bergamo: il negozio di musica Daminelli, la boutique Tiziana Fausti sul Sentierone e la gelateria in Galleria di via Tiraboschi. E non è la prima volta. Negli ultimi mesi diversi negozi e attività del centro so x.com Italia Viva Bergamo: Le partecipate non sono semplici caselle da riempireBergamo. L’attuale riassetto dei Consigli di Amministrazione delle realtà partecipate della provincia di Bergamo, con un’attenzione particolare a società come Sacbo e Uniacque, richiede un’attenta ana ... bergamonews.it