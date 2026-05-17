Stefano Donati ha commentato le affermazioni di un cardinale, osservando che queste hanno criticato tutti tranne Furlani. Secondo Donati, il desiderio di vedere Furlani lasciare il suo ruolo nel Milan sembra destinato a rimanere irrealizzato. La questione riguarda il futuro di Furlani all’interno della società rossonera, ma al momento non ci sono annunci ufficiali o decisioni confermate. Le dichiarazioni di Donati suggeriscono che la permanenza del dirigente non sia in discussione, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Negli ultimi giorni, Gerry Cardinale ha rilasciato due interviste (Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera), che si sono portate dietro una lunga serie di polemiche. Il proprietario del Milan ha provato a calmare le acque tramite una serie di dichiarazioni studiate a tavolino, ma la sensazione è che le recenti uscite abbiano generato ancora più caos sul mondo rossonero. Oltre a Fabio Ravezzani e Francesco Letizia, anche Stefano Donati si è espresso sul tema. Nell'ultimo post pubblicato sul proprio account X, Stefano Donati ha vivisezionato l'intervista di Cardinale, analizzando le parole del patron rossonero sulle principali figure del club (Tare, Furlani e Allegri). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Donati: “Cardinale ha criticato tutti tranne Furlani. Il sogno di vederlo fuori dal Milan reterà tale”

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