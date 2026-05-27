Milan buco da 25 milioni a bilancio | perché non lanciare questi 5 talenti a costo zero? Il punto

Da pianetamilan.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha registrato un buco di 25 milioni di euro nel bilancio a causa dell'assenza in Champions League. La società, con un budget di mercato ridotto, valuta di reintegrare cinque giovani calciatori provenienti dal settore giovanile o dal prestito, senza costi aggiuntivi. Questa scelta mira a rafforzare la rosa senza ulteriori spese, in un momento di difficoltà finanziaria. La decisione si inserisce in un quadro di contenimento dei costi e di valorizzazione del settore giovanile.

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La mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League ha innescato un profondo terremoto sportivo e societario in casa Milan. L'azzeramento dell'area tecnica — con gli addii dei dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, oltre all'esonero di Massimiliano Allegri — è la conseguenza diretta della retrocessione in Europa League. Questo verdetto sportivo non modifica soltanto i piani della panchina, ma impone un'immediata e rigorosa revisione dei parametri economico-finanziari del club di Via Aldo Rossi. I report specialistici di Calcio e Finanza evidenziano l'impatto economico di questo piazzamento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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