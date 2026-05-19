Molise buco sanitario da 30 milioni | il bilancio è in pericolo
Il settore sanitario in Molise si trova di fronte a un buco di circa 30 milioni di euro all'anno, mettendo a rischio il bilancio regionale. Dal 2007, un piano di rientro è stato avviato per contenere il disavanzo, ma i risultati non sono stati sufficienti a risanare le finanze. La regione ora si interroga su come coprire questa perdita costante, considerando le difficoltà di reperire risorse aggiuntive. La situazione rimane critica e senza segnali di miglioramento immediato.
? Punti chiave Come potrà la Regione coprire un debito di 30 milioni ogni anno?. Perché il piano di rientro dal 2007 non ha fermato il disavanzo?. Chi dovrà intervenire per evitare il collasso dei servizi sanitari regionali?. Quali conseguenze avrà questo buco finanziario sulla qualità delle cure locali?.? In Breve Assessore Cefaratti richiede intervento del governo centrale per coprire il disavanzo.. Piano di rientro dal disavanzo attivo dal 2007 con commissariamento dal 2009.. Sessione del Consiglio regionale fissata per venerdì 22 maggio su bilancio 2025.. Debito annuo di 30 milioni mette a rischio servizi per cittadini e province.. Al Consiglio regionale del Molise la sessione sulla manovra di bilancio si riprende venerdì 22 maggio per l’esame del bilancio pluriennale 2026-2028. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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