Sardegna | 100 milioni per lanciare il futuro tech e i talenti

La regione Sardegna ha approvato un investimento di 100 milioni di euro destinato a sostenere lo sviluppo delle filiere tecnologiche strategiche. La somma sarà distribuita attraverso un piano regionale volto a promuovere l’innovazione e a favorire la crescita dei talenti nel settore tecnologico. L’obiettivo è rafforzare le competenze locali e incentivare progetti innovativi in ambito digitale e tecnologico.

? Cosa sapere La Sardegna stanzia 100 milioni tramite il piano regionale per le filiere tecnologiche strategiche.. I fondi finanziano biotecnologie e digitale per attirare investitori e talenti verso l'isola.. A Cagliari, il vice presidente della Regione e assessore alla Programmazione, Giuseppe Meloni, ha presentato oggi un piano da 100 milioni di euro volto a sostenere le filiere tecnologiche considerate strategiche dall’Unione Europea attraverso l’iniziativa Step. L’intervento mira a potenziare la competitività dell’isola puntando su settori come il digitale, le biotecnologie, il deep tech e le tecnologie pulite, con l’obiettivo di attirare grandi investitori internazionali e favorire il rientro dei talenti che attualmente lavorano all’estero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna: 100 milioni per lanciare il futuro tech e i talenti Notizie correlate Sardegna, sanità al limite: 100 milioni per evitare il blocco?? Cosa sapere Il Pd chiede 100 milioni alla Sardegna entro il 30 giugno per la sanità. Caltanissetta: tre giorni per lanciare i nuovi talenti musicaliCaltanissetta si prepara a diventare il centro della musica emergente italiana con il QAL’AT Song Contest, un concorso nazionale che promette di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stackhouse: con il Bando STEP 100 milioni per innovare l’impresa sarda - L'Unione Sarda.it; Sardegna, approvata la variazione di bilancio da 350 milioni: ora la parola al Consiglio regionale; Via libera della Giunta alla manovrina da 350 milioni; Sardegna, la manovrina da 750 milioni passa al Consiglio: sanità, aeroporti e fondi da riprogrammare. Step, ecco l’avviso pubblico: 100 milioni per gli investimenti delle imprese sardeGiuseppe Meloni, assessore regionale al Bilancio: «Puntare sulle tecnologie del futuro per aumentare la competitività del nostro sistema produttivo» ... unionesarda.it Dalla Regione 100 mln per investimenti imprese, 'puntiamo su tecnologie del futuro'La Regione Sardegna mette in campo 100 milioni di euro per sostenere le filiere tecnologiche considerate critiche dall'Unione Europea, attraverso l'iniziativa Step (Strategic Technologies for Europe ... ansa.it Sardegna Open 2026, Angelo Binaghi: "La Sardegna merita il grande tennis" - VIDEO - facebook.com facebook #Berrettini va avanti al Sardegna Open: battutto Kypson dopo tre ore di battaglia x.com