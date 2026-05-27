Il ministro dell’Interno ha annunciato l’apertura di nuovi Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) in cinque regioni italiane. La decisione arriva dopo un aumento superiore al 40% dei rimpatri negli ultimi mesi. I nuovi centri saranno costruiti in aree specifiche di queste regioni, anche se non sono stati forniti dettagli precisi sulle localizzazioni. Il 90% dei soggetti trattenuti nei CPR ha commesso reati legati all’immigrazione, come ingresso irregolare o soggiorno senza permesso.

? Punti chiave Dove verranno costruiti esattamente i nuovi centri di permanenza?. Quali reati hanno commesso il 90% dei soggetti trattenuti nei CPR?. Come è passata la percentuale di rimpatri dal 3% al 33%?. Perché il Governo ha deciso di estendere la rete in cinque regioni?.? In Breve Nuovi posti in Sardegna, Sicilia, Lazio e nuovi presidi in 5 regioni.. Rimpatri aumentati del 40% dal 2022 con crescita del 30% a inizio 2025.. Rapporto rimpatriati su irregolari salito dal 3% del 2023 al 33% nel 2026.. Il 90% dei detenuti nei CPR risulta denunciato per reati legati alla droga.. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presentato in Aula della Camera il piano per l’estensione della rete dei Centri di permanenza per i rimpatri, annunciando l’avvio delle procedure per nuove strutture in cinque regioni italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Migranti, Piantedosi: nuovi CPR in 5 regioni e rimpatri su +40%

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