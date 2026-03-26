Migranti Piantedosi | sbarchi giù del 33% da inizio anno e rimpatri record Il messaggio all’opposizione | basta ideologie sui Cpr

Dall'inizio dell'anno, gli sbarchi di migranti sono diminuiti del 33%, mentre i rimpatri sono aumentati rispetto agli anni precedenti. Il governo ha affermato che questa strategia si sta concretizzando e ha rivolto un messaggio all’opposizione, chiedendo di evitare ideologie sui centri di permanenza e assistenza. I dati ufficiali evidenziano un calo degli arrivi e un incremento delle procedure di rimpatrio.

Migranti, «calano gli sbarchi e crescono i rimpatri»: la strategia del governo Meloni nel contrasto all’immigrazione clandestina non solo si sta concretizzando raggiungendo obiettivi e risultati, ma segna un punto di svolta. Durante il Question time alla Camera di ieri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha rivendicato con forza i risultati raggiunti, sottolineando come la linea della fermezza e della cooperazione internazionale stia dando i frutti sperati. Migranti, Piantedosi alla Camera: «Calano gli sbarchi e crescono i rimpatri». I dati presentati dal titolare del Viminale non lasciano spazio a interpretazioni: il flusso migratorio verso l’Italia è in netta contrazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, Piantedosi: sbarchi giù del 33% da inizio anno e rimpatri record. Il messaggio all’opposizione: basta ideologie sui Cpr Articoli correlati Migranti, Piantedosi snocciola i numeri di un successo malgrado i buonisti di sinistra: -40% di sbarchi, +26% di rimpatriMigranti, governo e Viminale – capitanato dal ministro Piantedosi – avanti tutta. Migranti, vince la “tolleranza zero” del governo Meloni: sbarchi crollati da tre anni. Piantedosi: “I numeri parlano”“I numeri sono importanti”, dice il ministro Piantedosi con lo stesso tono sferzante ma sereno con cui Nanni Moretti, in “Palombella rossa“, diceva...