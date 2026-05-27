Sono state avviate le procedure per nuovi centri di permanenza per i rimpatri in tutto il Paese. Nel frattempo, sono stati registrati aumenti del 40% nelle espulsioni di migranti rispetto all’anno precedente. La gestione dei flussi migratori include sia gli ingressi che le espulsioni, sottolineando l’importanza di un controllo efficace e coordinato.

La gestione dei flussi migratori è fondamentale per gestire un Paese ma non può essere considerata solo dal punto di vista degli ingressi, perché anche le espulsioni hanno un peso specifico enorme e sono funzionali alla perfetta condotta. Per questo motivo l’Italia ha deciso di investire in nuovi Centri di permanenza per i rimpatri da inserire nella rete per la gestione dei flussi di cui fanno parte anche i centri in Albania. Lo ha spiegato bene, durante il question time nell’aula della Camera, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo a un’interrogazione della Lega. “Per troppi anni in Italia si è parlato di immigrazione senza affrontare il nodo decisivo dell'effettività dei rimpatri degli irregolari mettendo in discussione l'importanza dei Cpr a questo fine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, avviate le procedure per nuovi Cpr in tutto il Paese: “Rimpatri aumentati del 40%”

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