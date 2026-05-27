Migranti da inizio anno 10.442 sbarcati 1866 a maggio

Da gennaio a maggio sono approdate circa 10.442 persone migranti sulle coste italiane, secondo i dati ufficiali. A maggio, gli sbarcati sono stati circa 1.866. L’anno scorso, nello stesso periodo, i migranti sbarcati erano stati 22. La maggior parte degli arrivi si sono verificati nei primi mesi dell’anno, con numeri molto più bassi rispetto al 2022.

Sono finora 10.442 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 22.331 mentre nel 2024 furono 19.592. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina. Negli ultimi due giorni sono state 160 (106 ieri e 54 oggi) le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 1.866 il totale delle persone arrivate via mare in Italia a maggio. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 7.178, mentre nel 2024 furono 4.976. Dei migranti sbarcati in Italia nel 2026, 3.231 sono di nazionalità bangladese (30,9%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Somalia (1. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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