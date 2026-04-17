Migranti Frontex | Arrivi in calo del 40% da inizio anno -33% nel Mediterraneo centrale

Secondo i dati di Frontex, negli ultimi mesi si è verificato un calo del 40% negli arrivi di migranti rispetto all’inizio dell’anno, con una diminuzione del 33% nelle traversate nel Mediterraneo centrale. Le condizioni meteorologiche avverse lungo le principali rotte di attraversamento sono state indicate come uno dei motivi principali di questa diminuzione. I numeri attestano una tendenza alla diminuzione degli sbarchi irregolari nelle regioni di confine dell’Unione Europea.

Le condizioni meteorologiche avverse lungo le principali rotte di migranti verso l’Unione Europea sono state tra i fattori chiave alla base del continuo e drastico calo degli attraversamenti irregolari delle frontiere. Nei primi tre mesi del 2026, i rilevamenti sono diminuiti del 39% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con poco più di 21.400 attraversamenti registrati. Lo riporta l’agenzia Ue di controllo delle frontiere Frontex, basandosi su dati preliminari. Il Mediterraneo centrale ha registrato circa 6.200 attraversamenti irregolari nel primo trimestre, con un calo del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il Mediterraneo orientale è stata la rotta migratoria più attiva verso l’UE nel primo trimestre, con circa 6.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Storie di Carta in onda questa sera alle 21:15 Ricordiamo milioni di migranti morti e dimenticati. E lo facciamo con il giornalista Emiliano Moccia, col suo romano attraverso il quale consegna una cronaca dolente per ridare voce e nome a chi li ha perduti. facebook

Cosa succede in Libia alle persone #migranti che non riescono salire sulle barche e a sfidare il mare Qui il report di un’organizzazione per i diritti umani (“umani” = di tutti gli esseri umani ) che documenta uccisioni di massa e quant’altro #Libya #migrants #H x.com