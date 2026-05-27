Un talent scout ha annunciato che la Fiorentina, dopo l’addio di Vanoli, potrebbe affidarsi a Fabio Grosso come nuovo allenatore. L’indiscrezione si basa sul fatto che Grosso ha concluso una buona stagione con il suo attuale club, il Sassuolo. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di un possibile cambio in panchina per la squadra viola.

“La Fiorentina nell’era post-Vanoli? Secondo me arriva in panchina Fabio Grosso dal Sassuolo che ha fatto una bella stagione”. Parola di Michele Fratini, noto talent scout toscano (di Firenze), tra i più autorevoli nel suo campo, incontrato ieri sera ad Assisi in occasione del Gran Galà del Calcio Umbro 2026 alla Locanda del Cardinale. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni in esclusiva. “A mio giudizio arriverà Fabio Grosso sulla panca viola nel post-Vanoli. Vergara del Napoli? E’ un talento e mi piacerebbe vederlo giocare con costanza nel prossimo campionato. Ma c’è un talento più forte di Vergara: si chiama Giovanni Grisafi, classe 2010, del Pontedera. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Michele Fratini (talent scout): “Fiorentina post-Vanoli? Arriva Grosso”

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