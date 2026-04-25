Fiorentina-Sassuolo | Vanoli sfida Grosso tra nuovi volti e assenze

Domani 26 aprile, Fiorentina e Sassuolo si affronteranno in una partita caratterizzata da molte novità nelle formazioni, con diversi giocatori assenti e nuovi volti pronti a scendere in campo. La sfida si presenta quindi con molte incognite legate alle scelte tecniche dei due allenatori, che hanno dovuto adattare le squadre a causa di assenze e cambiamenti recenti. La partita si svolgerà in un clima di attesa e curiosità.

? Cosa sapere Fiorentina e Sassuolo si affrontano domani 26 aprile con formazioni pesantemente rimescolate.. L'assenza di Berardi e Kean impone nuove soluzioni tattiche per Vanoli e Grosso.. Domani, domenica 26 aprile 2026, la Fiorentina di Vanoli accoglierà il Sassuolo di Grosso per un confronto che vede le due formazioni costrette a riorganizzarsi drasticamente a causa di assenze pesanti e decisioni disciplinari. Il campo di gioco vedrà una squadra viola profondamente mutata nella struttura offensiva. La mancanza di Kean e il problema fisico di Piccoli costringono Vanoli a rinunciare a un centro d’attacco tradizionale. L’ingegno tattico del tecnico dovrà puntare su Gudmundsson, chiamato a ricoprire il ruolo di riferimento davanti alla porta in un modulo 4-3-3.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiorentina-Sassuolo: Vanoli sfida Grosso tra nuovi volti e assenze Fiorentina verso Sassuolo tra palestra e campo Notizie correlate Roma-Pisa: sfida per il riscatto tra assenze pesanti e nuovi voltiL’Olimpico di Roma si prepara ad accogliere il Pisa per la sfida di Serie A prevista per venerdì 10 aprile alle ore 20:45. Leggi anche: Grosso Fiorentina, Paratici spinge sul tecnico del Sassuolo per il post Vanoli: Aquilani nel mirino dei neroverdi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Da Sassuolo a Sassuolo, come sei cambiata Fiorentina; quote Fiorentina Sassuolo: il pronostico sulla Viola; Fiorentina-Sassuolo: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni; Fiorentina-Sassuolo, partita che vale un record: mai così da dieci anni. Panchine a confronto, Fiorentina-Sassuolo è anche Vanoli contro Grosso: sfida per un futuro in ViolaQuella di domani tra Fiorentina e Sassuolo non sarà solo una partita che metterà in palio tre punti, molto più pesanti ai fini della classifica per i Viola piuttosto che per ... firenzeviola.it Fiorentina-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie ANel match dell'ora di pranzo della domenica, la squadra di Vanoli aspetta quella di Grosso. Senza Kean e con Piccoli che non sta bene, la Fiorentina potrebbe giocare senza una prima punta. In difesa b ... sport.sky.it #Fiorentina-Sassuolo, novità in fase offensiva - facebook.com facebook VN - #Piccoli fuori col #Sassuolo #Vanoli studia le soluzioni tattiche #Fiorentina x.com