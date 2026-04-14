Grosso Fiorentina Paratici spinge sul tecnico del Sassuolo per il post Vanoli | Aquilani nel mirino dei neroverdi

Paratici sta spingendo per portare il tecnico del Sassuolo alla guida della Fiorentina, dopo le recenti dimissioni di Vanoli. La società viola ha messo nel mirino Aquilani, attuale allenatore del team neroverde, considerato il candidato principale per il ruolo. La trattativa si sta sviluppando con incontri tra le parti, mentre il nome di Aquilani viene valutato come possibile sostituto. La decisione ufficiale non è ancora stata comunicata.

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