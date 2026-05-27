Michele Express apre i battenti il locale all’interno del Maximall di Pontecagnano
Michele Express, la variante pronta da mangiare della Pizzeria Da Michele, ha aperto un nuovo punto vendita nel centro commerciale di Pontecagnano. La ristrutturazione ha portato all’allestimento di uno spazio dedicato all’interno del centro commerciale. L’apertura segue l’espansione del marchio, che punta a offrire un’alternativa veloce senza rinunciare alla qualità. La nuova sede si trova nel settore dedicato alla ristorazione del centro commerciale.
Intelligenza Artificiale, linguistica computazionale e giustizia tributaria: a Napoli la V edizione di Linguistica ed Economia L’evoluzione del gusto non si ferma. Michele Express, la versione ready-to-eat della storica Pizzeria Da Michele, annuncia ufficialmente il suo trasferimento all’interno del Maximall di Pontecagnano. Dopo il successo riscosso nel food truck posizionato nell’area esterna, il brand si sposta all’interno del centro commerciale in Piazza Maximall, integrandosi nel cuore dell’area food, a partire da lunedì 25 maggio. Il passaggio dal truck alla sede fissa rappresenta un importante upgrade per l’esperienza del cliente. La... 🔗 Leggi su Ildenaro.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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L'Antica Pizzeria Da Michele in the World - MITW. . Quella del Michele Express al MaxiMall di Pontecagnano è davvero una grande squadra! Pizze buonissime, fritti golosi e sorrisi sinceri vi aspettano tutti i giorni @frank_delu86 @alessandrocondurro @ facebook
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