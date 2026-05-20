Curiosità Michele Express si sposta dal food truck all’area food del Maximall di Pontecagnano

Michele Express, la versione pronta da consumare della nota pizzeria, si sposta dal food truck alla zona ristorazione del centro commerciale di Pontecagnano. Il cambio di sede avviene all’interno dello stesso centro commerciale, spostandosi nell’area dedicata al cibo. La pizzeria, conosciuta per la sua offerta tradizionale, ora sarà disponibile in una versione più comoda e immediata per i clienti. La decisione di trasferirsi riguarda l’intera struttura del locale, mantenendo invariato il nome e l’offerta.

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