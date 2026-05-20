Michele Express si trasferisce nell’area food del Maximall di Pontecagnano

Michele Express, noto per il format ready-to-eat dell’Antica Pizzeria Da Michele, ha spostato la propria posizione all’interno del centro commerciale Maximall di Pontecagnano. La ristrutturazione e il trasferimento sono stati ufficializzati, portando il servizio di ristorazione nel nuovo spazio dedicato all’area food del centro. La nuova apertura mira a offrire ai clienti un punto di riferimento per pasti veloci e di qualità, integrandosi con le altre attività presenti nel centro commerciale.

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