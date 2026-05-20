Michele Express si trasferisce nell’area food del Maximall di Pontecagnano
Michele Express, noto per il format ready-to-eat dell’Antica Pizzeria Da Michele, ha spostato la propria posizione all’interno del centro commerciale Maximall di Pontecagnano. La ristrutturazione e il trasferimento sono stati ufficializzati, portando il servizio di ristorazione nel nuovo spazio dedicato all’area food del centro. La nuova apertura mira a offrire ai clienti un punto di riferimento per pasti veloci e di qualità, integrandosi con le altre attività presenti nel centro commerciale.
Michele Express, il format ready-to-eat de l’Antica Pizzeria Da Michele, cambia location al Maximall di Pontecagnano e si trasferisce ufficialmente all’interno dell’area food del centro commerciale. Dopo il successo registrato con il food truck posizionato nell’area esterna, il brand approderà nella food court di Piazza Maximall a partire da lunedì 25 maggio, puntando su un’esperienza ancora più confortevole per i clienti. Michele Express arriva nella food court del Maximall. Il trasferimento rappresenta un importante passo avanti per il format Express, che continuerà a mantenere la propria identità street food aggiungendo però i vantaggi di uno spazio interno climatizzato e dotato di sedute dedicate. 🔗 Leggi su Zon.it
Sullo stesso argomento
8 Marzo, prevenzione e memoria: al Maximall di Pontecagnano screening gratuito e flash mobLe partecipanti potranno accreditarsi direttamente la mattina dell’evento presso il desk dedicato all’ingresso di Piazza Maximall, rendendo l’accesso...
Festa della Mamma: al Maximall Pontecagnano, un weekend di emozioni tra creatività, profumi e benessereUn fine settimana pensato per celebrare uno dei legami più profondi e universali, quello tra madre e figli, trasformando una ricorrenza commerciale...