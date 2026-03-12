Duccio Forzano al Teatro Sociale di Camogli con l' autobiografia-romanzo Come Rocky Balboa
Sabato 14 marzo, alle ore 21, il Teatro Sociale di Camogli accoglie Duccio Forzano, regista televisivo di successo (Festival di Sanremo, “Che tempo che fa” e molte altre trasmissioni Rai e Mediaset) che porta in scena la sua autobiografia-romanzo “Come Rocky Balboa”.Dall’infanzia difficile ai. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
