Insigne svela | Sono stato vicino al ritorno a Napoli Lazio? Ho parlato con Sarri ma alla fine non si è fatto niente Sulla Nazionale…

L’attaccante ha rivelato di aver avuto un’occasione di tornare a giocare nel suo club di origine, senza però arrivare a un accordo. Ha anche confermato di aver avuto un confronto con l’allenatore della Lazio, senza però che l’affare si concretizzasse. Inoltre, ha menzionato di aver discusso con l’allenatore della Nazionale, senza dettagli aggiuntivi.

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