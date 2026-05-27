Michael Valgren trionfa e mostra un disco verde al traguardo | Un Pokemon fatto dai miei figli

Il danese e connazionale di Vingegaard, Michael Valgren ha trionfato in solitaria ad Andalo nella 17a tappa del giro, esultando in modo particolare: "Un portafortuna che mi ha fatto mio figlio al Tour dell'anno scorso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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