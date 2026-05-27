Sul traguardo di Andalo, il ciclista danese ha mostrato un medaglione verde, realizzato dai suoi figli, affermando che questo è stato il motivo del suo successo. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sul significato del medaglione o sul suo ruolo durante la gara. La presenza di questo oggetto ha attirato l’attenzione, ma non sono stati condivisi dettagli su eventuali strategie o motivazioni legate a questa scelta.

Una giornata ricca di colpi di scena, attacchi e ribaltamenti continui ha infiammato la tappa Cassano d’Adda-Andalo del Giro 2026, conclusa con il successo del danese Michael Valgren. Sul traguardo, oltre alla vittoria, a colpire tifosi e appassionati è stato anche il curioso gesto del corridore della EF Education-EasyPost, che ha celebrato il successo mostrando un piccolo portafortuna ispirato al mondo dei Pokémon. Dopo l’arrivo, Valgren ha spiegato il significato dell’oggetto mostrato in diretta televisiva: un piccolo medaglione realizzato con le perline dai suoi figli. “I miei figli sono appassionatissimi di Pokémon”, ha raccontato il corridore danese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il segreto dietro al trionfo di Valgren? Un Pokémon verde: "L'hanno fatto i miei figli, funziona!"

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