Michael Valgren ha vinto la 17esima tappa del Giro d’Italia 2026, la corsa tra Cassano d’Adda e Andalo di 202 chilometri. All’arrivo ha mostrato un disco verde, simbolo di vittoria ufficiale. La gara si è conclusa con la sua fuga finale, battendo gli avversari. Nessun altro corridore è arrivato prima di lui. La tappa si è svolta senza incidenti significativi. La vittoria di Valgren è stata confermata dal commissario di gara.

Michael Valgren brucia la concorrenza e vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri. Il corridore danese della EF Education-EasyPost, inseritosi nella maxi fuga di giornata che comprendeva altri 28 uomini, dimostra di avere la gamba migliore nell’ultimo chilometro e beffa il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e il siciliano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), che completano il podio di giornata. “Ho spinto al massimo, questa era la mia mossa. Sono molto contento, anche se è stata molto dura restare per tutto il tempo nel gruppo di testa. Ho spinto oltre il mio limite. Mi mancavano queste sensazioni, penso di meritarmelo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giro d’Italia, Valgren vince la 17esima tappa e mostra un disco verde all’arrivo: cos’è e cosa significa

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