La Juventus ha indicato Michael Kayode come obiettivo prioritario per rinforzare le fasce laterali nella prossima stagione. Il club sta trattando con il Brentford, ma il prezzo richiesto e l’interesse di un’altra squadra italiana complicano le trattative. Kayode, 24 anni, gioca come terzino destro e ha attirato l’attenzione anche di un’altra grande del campionato italiano. La trattativa resta aperta, con i bianconeri che cercano di trovare un accordo sul prezzo.

La Juventus ha inserito con decisione il nome di Michael Kayode nella lista dei rinforzi prioritari per le corsie esterne in vista della prossima stagione calcistica, dovendo però fare i conti con le pretese finanziarie della controparte e l’inserimento di una diretta concorrente italiana. Secondo quanto rivelato nell’approfondimento giornalistico pubblicato dal portale specializzato Calciomercato.it, il terzino destro classe 2004, attualmente in forza al Brentford e già stabilmente nel giro della Nazionale azzurra, avrebbe manifestato il chiaro desiderio di interrompere la propria esperienza in Premier League per fare ritorno nel massimo campionato italiano, un’intenzione che ha immediatamente attivato i radar dei dirigenti della Continassa e attirato l’attenzione del Milan, l’altra grande delusa dall’ultimo verdetto stagionale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Michael Kayode vuole l’Italia e accende il mercato: Juventus e Milan si sfidano per il terzino del Brentford

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