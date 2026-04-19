Il calcio italiano si appresta a vivere un momento di grande attenzione, con le due principali squadre della Serie A pronte a sfidarsi in un incontro molto atteso. Nel frattempo, si parla di un possibile trasferimento di un attaccante internazionale, che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. Le trattative sono in corso e le società coinvolte stanno valutando le prossime mosse, mentre i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi.

Il mercato della Serie A si prepara a un terremoto d’altri tempi: Robert Lewandowski potrebbe sbarcare in Italia. Secondo le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, l’agente del fuoriclasse polacco è atteso nelle prossime ore per un vertice con Damien Comolli, uomo mercato della Juventus. Ma la Continassa non è l’unica tappa possibile: anche il Milan osserva da vicino, pronto a piazzare un colpo che per carisma e peso specifico ricorderebbe l’operazione Giroud. Il numero 9 lascerà il Barcellona a fine stagione e rappresenta il profilo ideale richiesto da Luciano Spalletti: un centravanti totale capace di legare il gioco e garantire quell’esperienza internazionale necessaria per il nuovo progetto bianconero.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Lewandowski-Italia, scatta l’ora X: Juventus e Milan si sfidano

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