Mia moglie mi costrinse ad andare al mare a Caorle | il divertente aneddoto di Mauro Corona a È sempre Cartabianca

Mauro Corona ha raccontato di essere andato al mare a Rimini con calzettoni e scarponi, nonostante sia un montanaro. Durante la trasmissione È sempre Cartabianca, ha spiegato che sua moglie lo ha costretto ad andare al mare a Caorle. Corona ha descritto l’esperienza come insolita, evidenziando il suo rapporto particolare con il mare e la sua scelta di vestirsi in modo inusuale per l’occasione.

«Ieri sono andato a Rimini in calzettoni e scarponi. Al mare sono andato». Mauro Corona ieri, martedì 26 maggio, a È sempre Cartabianca ha raccontato un aneddoto sul suo rapporto con il mare che, da vero montanaro, è decisamente insolito.«Quando avevo i bambini piccoli mia moglie mi aveva. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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Full video: A single mother and her journey of overcoming the darkness in her life.

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