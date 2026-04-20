Durante la trasmissione televisiva, l’alpinista e scrittore ha portato un’inaspettata provocazione, affermando di aver trovato una formica nel latte. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e ha fatto rapidamente il giro del web, diventando un tema di discussione tra commentatori e utenti sui social media. L’episodio ha suscitato reazioni di varia natura, evidenziando la capacità dell’ospite di sorprendere anche in contesti televisivi tradizionali.

Mauro Corona non smette mai di stupire. E quando si tratta di rompere gli schemi della televisione italiana, l’alpinista e scrittore friulano non ha rivali. Martedì 14 aprile 2026, durante la diretta di È sempre Cartabianca su Rete 4, Corona ha regalato al pubblico l’ennesimo fuoriprogramma destinato a far discutere. Collegato dalla stalla dell’agriturismo dell’amico Michelangelo, ha bevuto un sorso di latte appena munto per poi sputarlo immediatamente davanti alle telecamere, in prima serata. La reazione di Bianca Berlinguer è stata immediata. “ Beve latte? E che è successo? “, ha chiesto la conduttrice con un misto di perplessità e preoccupazione, assistendo alla scena insolita.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - C’era una formica nel latte: il gesto di Mauro Corona a È sempre Cartabianca diventa un caso (e impazza sul web)

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