Mauro Corona sbotta a E’ sempre Cartabianca | Berlinguer si è stancata di me

Durante la trasmissione televisiva E’ sempre Cartabianca, Mauro Corona ha avuto uno scontro con la conduttrice Bianca Berlinguer, affermando che si è stancata di lui dopo avergli rivolto quattro domande e averlo successivamente allontanato. La discussione si è svolta nel segmento di apertura della puntata trasmessa su Rete4. Corona ha espresso il suo disappunto in modo diretto, senza ulteriori dettagli o commenti.

(Adnkronos) – "Mi fa 4 domande e mi manda via, si è stancata di me". Mauro Corona sbotta con Bianca Berlinguer nel consueto segmento iniziale di E' sempre Cartabianca, in onda stasera su Rete4. Lo scrittore e scultore, come sempre, è protagonista di un intervento in apertura. Il dialogo con la conduttrice, dice Corona, è sempre più breve. "Prima mi teneva qui tre quarti d'ora, adesso mi fa 4 domande e mi manda via. Evidentemente non servo più", dice Corona, che non nasconde il malumore per il 'trattamento'. "Ma siamo qui da 25 minuti", la risposta della conduttrice che non produce il risultato sperato. "Dai, Bianchina. All'inizio del nostro rapporto mi teneva tre quarti d'ora e mi permetteva di parlare di tutto: accetto e chiudo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Mauro Corona - Cosa succede a @esemprecartabianca stasera in diretta su Rete4 alle 21:30 (17.02.26)

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