mi ha chiesto di conoscere mio marito

Una donna ha riferito di aver ricevuto una richiesta di conoscere il marito di un’altra persona. La narrazione copre due giorni significativi: il primo, quando la relazione ha avuto inizio, e l’ultimo, quando si sono separati. I dettagli indicano un passaggio tra un momento di intimità e uno di conclusione, senza ulteriori informazioni sulle ragioni o sulle circostanze di tali eventi.

Trova più articoli di Internazionale nei tuoi risultati di ricerca.Seguici su Google? Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Géraldine, 49 anni. “Mio marito si è innamorato di un’altra donna. Anni di matrimonio minacciati da un’altra persona: per uscire da questa crisi, proviamo il poliamore, cioè quell’etica delle relazioni amorose secondo cui i partner possono amare più persone contemporaneamente, in modo trasparente. Mi ha dato molto: ho riflettuto sulla mia dipendenza affettiva e mi sono innamorata di nuovo di mio marito, ho capito che non c’è solo la casa da comprare, il figlio da crescere o il mutuo da pagare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Dad, youve been cuckolded! The real heiress comes home and shocks the entire family!

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