Da Caserta a Roma ogni giorno in treno per fare l'insegnante mi alzo alle 4.30 | non riesco a trovare alternative

Ogni giorno, alle 4.30 del mattino, una donna si alza da casa a Caserta per prendere il treno e raggiungere la sua scuola a Roma, dove lavora come insegnante a chiamata dal 2022. La sua giornata inizia con un lungo viaggio tra le stazioni, senza possibilità di alternative per ridurre i tempi o cambiare i mezzi. La sua esperienza rappresenta una realtà condivisa da molti precari che vivono fuori città e devono affrontare quotidianamente spostamenti impegnativi per svolgere la propria professione.

Daniela è un'insegnante a chiamata a Roma dal 2022, ma vive a Caserta. A Fanpage.it racconta la sua vita da precaria e pendolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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IL RICCO TRAFFICO DELLA CASERTA/FOGGIA nella stazione di Benevento [Ottobre-Novembre-Dicembre 2025].

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