Mette-Marit di Norvegia il declino è inarrestabile Chi le ha voltato le spalle ora

La Principessa Mette-Marit di Norvegia si trova in una fase complicata della sua vita pubblica, con segnali di un progressivo indebolimento della sua presenza ufficiale. Negli ultimi mesi, alcuni membri della famiglia reale hanno ridotto gli impegni pubblici a suo carico, mentre le attività ufficiali sono diminute rispetto al passato. La sua immagine resta al centro di discussioni pubbliche, con alcune persone che hanno scelto di allontanarsi dai suoi impegni istituzionali.

La posizione pubblica della Principessa Mette-Marit di Norvegia attraversa una fase particolarmente delicata. Le spiegazioni fornite sul suo passato rapporto con Jeffrey Epstein non sono state sufficienti a contenere le ripercussioni mediatiche e istituzionali. “Si è approfittato della mia ingenuità, mi sentivo insicura”, ha dichiarato in una recente intervista televisiva, cercando di chiarire la natura di un legame che continua a sollevare interrogativi. La moglie dell’erede al trono Haakon ha ammesso di non aver approfondito adeguatamente il passato dell’imprenditore statunitense, condannato per reati sessuali, assumendosi la responsabilità di quella scelta. 🔗 Leggi su Dilei.it

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La principessa ereditaria Mette-Marit, insieme al marito, il principe ereditario Haakon, ha rilasciato un’intervista all’emittente norvegese NRK, rompendo il silenzio sulla sua amicizia con Jeffrey Epstein e sulle email emerse negli Epstein Files. Ecco cosa ha det x.com