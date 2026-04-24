Dieci gradi sopra la media Meteo Italia anticiclone protagonista | arrivano sole e temperature estive

Il fine settimana del 25 aprile si prospetta con temperature superiori di circa dieci gradi rispetto alla media stagionale, secondo le previsioni meteorologiche. Un anticiclone stabile e soleggiato porterà condizioni di tempo soleggiato su gran parte del paese, con temperature che si avvicineranno ai valori tipici di inizio estate. Le previsioni indicano un clima caldo e soleggiato, caratterizzato da giornate con temperature elevate rispetto alla norma.

Il weekend del 25 aprile si prepara a cambiare volto all’ Italia con una parentesi dal sapore quasi estivo. Dopo giorni più incerti, il protagonista torna a essere l’ anticiclone, che secondo 3Bmeteo e Meteo.it si sta rinforzando sul Mediterraneo centrale e garantirà giornate in prevalenza stabili, luminose e decisamente più miti da Nord a Sud. Il quadro generale, insomma, è quello di una tregua ampia e convincente, proprio in coincidenza con la festa della Liberazione. La tendenza comune dei principali centri meteo è chiara: tra sabato 25 e domenica 26 aprile il tempo sarà quasi ovunque soleggiato, con temperature in aumento e valori massimi che potranno spingersi fino a 27-28 gradi soprattutto al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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