Meteo è arrivato il caldo Ma poi si cambia di nuovo | ecco quando

Quest’ultima settimana in Italia ha portato un clima stabile e temperature elevate, grazie a un anticiclone proveniente dall’Africa. Tuttavia, questa situazione non durerà a lungo, poiché le previsioni indicano un cambiamento del tempo entro pochi giorni. L’intensità delle temperature e le condizioni meteorologiche sono soggette a modifiche a breve termine, con un nuovo peggioramento atteso nel prossimo futuro.

Clima stabile e temperature calde in Italia per l'anticiclone africano, che però resisterà solo qualche giorno. Intanto, la bolla di calore che riscalda la penisola sta portando condizioni di stabilità che raramente si riscontrano durante la prima decade di aprile. Per la giornata di oggi, lunedì 6 aprile di Pasquetta, le temperature continueranno a registrare valori molto alti: si prevedono punte di 26-27°C nelle zone dell'entroterra, soprattutto al Centro-Nord. È un clima da fine maggio o inizio giugno, con valori che si attestano abbondantemente sopra le medie del periodo, rendendo queste festività tra le più calde degli ultimi decenni sottolinea iLMeteo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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