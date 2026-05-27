Per il 27 maggio 2026, alle 6:15, il meteo prevede stabilità diffusa al Nord Italia con tempo generalmente sereno al mattino. Non sono segnalate precipitazioni o variazioni di rilievo. La giornata si presenta soleggiata, con temperature in aumento rispetto ai giorni precedenti. Nessuna perturbazione significativa è attesa nella regione. Le condizioni rimarranno stabili per tutto il giorno, con poche variazioni nelle previsioni meteorologiche.

meteo Buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino stabilità diffusa console per niente su tutte le regioni al pomeriggio instabilità allenamento con temporali in sviluppo su Alpi Appennino ed in sconfinamento sulla pianura padana centro-orientale tra la serata e la notte e residui fenomeni al Nord Est ma verso un miglioramento al centro tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio acquazzone in sviluppo nelle zone interne specie in Appennino Anche soleggiato altrove in serata e nottata fenomeni in esaurimento con le schiarite Salvo dei più vasti sulle Marche al sud e sulle Isole condizioni di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 27-05-2026 ore 06:15

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Meteo domani 20 febbraio 2026

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