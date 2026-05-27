Per mercoledì 27 maggio 2026 in Campania sono previste condizioni di tempo stabile. La regione presenterà cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni attese. Le temperature rimarranno nella norma stagionale e non sono previste variazioni significative durante la giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 27 maggio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3870m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3892m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 27 maggio 2026

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Mercoledì 13 maggio 2026

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