Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 13 maggio 2026

Per mercoledì 13 maggio 2026 in Campania si prevede che ad Avellino i cieli siano molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che si attenuano verso sera portando alcune schiarite. La quantità di pioggia prevista è di circa 3 millimetri. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da nuvolosità diffusa e piogge leggere durante la giornata, con un miglioramento nelle ore serali.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 13 maggio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2543m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2553m.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 13 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ALLERTA TEMPORALI: Sud e Centro sotto scacco! Notizie correlate Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 6 maggio 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 6 maggio 2026. Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 4 marzo 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 4 marzo 2026. Temi più discussi: Tempo instabile ad oltranza, fresco e piogge diffuse in pianura. Probabili nevicate su Lessinia e Baldo; Previsioni Meteo della Settimana - Il Tempo Per Questa Settimana; Meteo lunedì 11 maggio, temporali intensi mentre in Sicilia bel tempo: le previsioni; Meteo, le previsioni di martedì 12 maggio 2026. Previsioni pioggia ? a medio termine: ancora per quanto? ? Previsioni #meteo di Daniele Ingemi . x.com Si usa davvero l’espressione bomba d’acqua in Italia? reddit Meteo, in arrivo piogge e temporali sull’Italia: le previsioni di Simone Abelli per la settimanaSettimana all'insegna dell'instabilità, caratterizzata dal passaggio sull’Italia di diverse perturbazioni che porteranno piogge e temporali ... fanpage.it Tempo instabile sull'Italia tra temporali e freddo, le previsioni meteoL'Anticiclone delle Azzorre si allontana dall'Italia, almeno per ora, e la Penisola torna preda del tempo instabile. Almeno fino al weekend, quindi, l'alta pressione rimarrà confinata in pieno Oceano ... adnkronos.com