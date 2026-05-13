Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 13 maggio 2026
Per mercoledì 13 maggio 2026 in Campania si prevede che ad Avellino i cieli siano molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che si attenuano verso sera portando alcune schiarite. La quantità di pioggia prevista è di circa 3 millimetri. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da nuvolosità diffusa e piogge leggere durante la giornata, con un miglioramento nelle ore serali.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 13 maggio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2543m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2553m.🔗 Leggi su Anteprima24.it
ALLERTA TEMPORALI: Sud e Centro sotto scacco!
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