Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 6 maggio 2026

Per mercoledì 6 maggio 2026 in Campania si prevedono cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con alcuni addensamenti più compatti nel pomeriggio. Non sono segnalate precipitazioni durante la giornata. A Avellino le condizioni atmosferiche rimangono stabili, senza cambiamenti significativi rispetto alle prime ore del mattino. Le previsioni indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile e assenza di piogge.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 6 maggio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3064m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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