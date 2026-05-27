Meteo Italia | caldo intenso fino a 36°C poi arrivano i temporali

Da retemeteoamatori.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le previsioni meteo indicano temperature fino a 36°C in alcune zone d’Italia, con un caldo intenso e anomalo per il periodo. L’anticiclone subtropicale continuerà a influenzare il clima fino alla metà della settimana. Dopo questa fase di caldo, sono previsti temporali che interesseranno alcune aree del Paese.

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Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Le Previsioni Meteo Italia confermano una fase di caldo intenso e anomalo per il periodo, con l’anticiclone subtropicale che continuerà a dominare la scena almeno fino alla parte centrale della settimana. Le temperature raggiungeranno valori pienamente estivi, con punte fino a 34-36°C soprattutto al Nord e nelle aree interne del Centro, mentre tra giovedì e il weekend aumenterà gradualmente l’instabilità atmosferica con il ritorno dei temporali. Anticiclone subtropicale ancora dominante sull’Italia. Il possente campo di alta pressione esteso su gran parte dell’Europa centro-occidentale manterrà condizioni prevalentemente stabili e soleggiate su gran parte della penisola almeno fino a giovedì. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

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METEO: Caldo a 36°C, poi arrivano i TEMPORALI! La tendenza per il Ponte.

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